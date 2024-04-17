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В районе монумента воинской и трудовой славы пензенцев в течение недели с вечера до утра будет ограничиваться движение транспорта

12:00 | 17.04.2024 | Общество

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Пенза, 17 апреля 2024. PenzaNews. Движение транспорта в районе монумента воинской и трудовой славы пензенцев будет ограничиваться по крайним левым полосам с вечера до утра в период с 18 по 25 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

В районе монумента воинской и трудовой славы пензенцев в течение недели с вечера до утра будет ограничиваться движение транспорта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На участке проспекта Победы временно ограничат движение транспорта. Речь идет о территории в районе монумента воинской и трудовой славы пензенцев. Проезд по крайним левым полосам будет частично перекрыт с 21.00 до 7.00 каждый день с 18 по 25 апреля в связи с выполнением работ по ремонту дороги», — сказано в тексте.

«Рекомендуем автолюбителям учитывать данную информацию при планировании маршрута движения», — добавляется в сообщении.

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