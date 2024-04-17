В районе монумента воинской и трудовой славы пензенцев в течение недели с вечера до утра будет ограничиваться движение транспорта Общество

Пенза, 17 апреля 2024. PenzaNews. Движение транспорта в районе монумента воинской и трудовой славы пензенцев будет ограничиваться по крайним левым полосам с вечера до утра в период с 18 по 25 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На участке проспекта Победы временно ограничат движение транспорта. Речь идет о территории в районе монумента воинской и трудовой славы пензенцев. Проезд по крайним левым полосам будет частично перекрыт с 21.00 до 7.00 каждый день с 18 по 25 апреля в связи с выполнением работ по ремонту дороги», — сказано в тексте.

«Рекомендуем автолюбителям учитывать данную информацию при планировании маршрута движения», — добавляется в сообщении.