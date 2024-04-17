В Колышлейском районе прокуратура добивается устранения нарушений в сфере безопасности дорожного движения Общество

Пенза, 17 апреля 2024. PenzaNews. Прокуратура Колышлейского района Пензенской области в судебном порядке добивается устранения нарушений в сфере безопасности дорожного движения.

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«В ходе проведенной [...] проверки с привлечением специалистов ГИБДД выявлены нарушения законодательства при оборудовании пешеходных переходов около школ №1 и №2 в Колышлее. Так, в нарушение требований государственного стандарта на улицах Садовой и Остапенко не оборудованы тротуары. Напротив домов №30 и №155 на улице Садовой и напротив дома №7 на улице Остапенко вблизи образовательных учреждений отсутствуют дорожные светофоры Т.7 любых вариантов конструкции и удерживающие пешеходные ограждения. Нарушена целостность искусственной неровности, расположенной напротив дома №30 на улице Садовой», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что указанные нарушения создают угрозу причинения вреда участникам дорожного движения и пешеходам, в том числе несовершеннолетним.

«По результатам рассмотрения представления прокуратуры района органом местного самоуправления своевременные меры приняты не были, в связи с чем прокуратура обратилась в суд с административным иском о понуждении администрации рабочего поселка Колышлей устранить выявленные нарушения. Судом иск удовлетворен. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура района проконтролирует его исполнение», — сказала собеседница агентства.