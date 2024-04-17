20:20:05 Среда, 17 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Колышлейском районе прокуратура добивается устранения нарушений в сфере безопасности дорожного движения

14:36 | 17.04.2024 | Общество

Печать

Пенза, 17 апреля 2024. PenzaNews. Прокуратура Колышлейского района Пензенской области в судебном порядке добивается устранения нарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В Колышлейском районе прокуратура добивается устранения нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведенной [...] проверки с привлечением специалистов ГИБДД выявлены нарушения законодательства при оборудовании пешеходных переходов около школ №1 и №2 в Колышлее. Так, в нарушение требований государственного стандарта на улицах Садовой и Остапенко не оборудованы тротуары. Напротив домов №30 и №155 на улице Садовой и напротив дома №7 на улице Остапенко вблизи образовательных учреждений отсутствуют дорожные светофоры Т.7 любых вариантов конструкции и удерживающие пешеходные ограждения. Нарушена целостность искусственной неровности, расположенной напротив дома №30 на улице Садовой», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что указанные нарушения создают угрозу причинения вреда участникам дорожного движения и пешеходам, в том числе несовершеннолетним.

«По результатам рассмотрения представления прокуратуры района органом местного самоуправления своевременные меры приняты не были, в связи с чем прокуратура обратилась в суд с административным иском о понуждении администрации рабочего поселка Колышлей устранить выявленные нарушения. Судом иск удовлетворен. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура района проконтролирует его исполнение», — сказала собеседница агентства.

Читайте также
В управление Роспотребнадзора по Пензенской области за I квартал 2024 года поступило 946 обращений В Заречном женщина разблокировала телефон спящего знакомого и перевела на свою карту 450 тыс. рублей
В Пензенском районе мужчина похитил у своего отчима телевизор и сдал его в комиссионный магазин, возбуждено дело В Кузнецке будут судить жителя Ульяновской области за мошенничество и представление в налоговый орган сведений о подставном лице
В Пензе состоялось заседание комиссии гордумы по градостроительной деятельности В отношении жителя Городищенского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама