В управление Роспотребнадзора по Пензенской области за I квартал 2024 года поступило 946 обращений Общество

Пенза, 17 апреля 2024. PenzaNews. 946 обращений граждан поступило в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области за I квартал 2024 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

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В нем отмечается, что 591 обращение, или 62,5%, касается вопросов нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Из текста следует, что из этой категории было рассмотрено 571 обращение, из них 28 направлено по принадлежности, на 543 даны разъяснения по существу поставленных вопросов.

В сообщении добавляется, что по результатам рассмотрения обращений было подано 14 исков в суд, выдано 8 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.