Александр Басенко провел личный прием граждан Общество

Пенза, 19 апреля 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко провел личный прием граждан.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, на приеме также присутствовали два заместителя главы администрации города и руководители районных администраций.

Одно из обращений касалось переселения из подлежащего сносу многоквартирного дома. Собственникам разъяснили, что они вправе выбирать способ расселения из аварийного фонда, в том числе возмещение стоимости жилого помещения.

Жительница дома №22 по 5-му Виноградному проезду пожаловалась на ненадлежащее состояния подъездов. Ей предложили выдвинуть свою кандидатуру на пост старшего по дому, чтобы организовать совместную с муниципалитетом работу по контролю за исполнением управляющей компанией взятых на себя обязательств перед жильцами.

«Вижу, что вы человек активный. Предлагаю вместе оценить наиболее острые, проблемные вопросы по содержанию дома с целью навести в нем чистоту и порядок», — сказал Александр Басенко.

Коллективное обращение поступило от собственников частных домовладений на улице Кривозерье из-за локальных подтоплений. На придомовых участках скапливается вода, которая стекает со стороны дороги. Глава города поручил управлению ЖКХ Пензы организовать выезд на место для решения данной ситуации.