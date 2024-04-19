Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Лопатинского района Общество

Пенза, 19 апреля 2024. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой провел выездной личный прием жителей Лопатинского района в пятницу, 19 апреля.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«На прием обратились 9 граждан по вопросам неудовлетворительного состояния дорожного покрытия, ненадлежащей организации уличного освещения, несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов, законности заключения концессионного соглашения по объектам жилищно-коммунального хозяйства, оказания содействия в оформлении региональных льгот семье участника специальной военной операции», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что от заявителей поступило 8 письменных обращений, одному обратившемуся были устно разъяснены положения действующего законодательства.

«Ход и результаты рассмотрения обращений находятся на личном контроле заместителя прокурора области. Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий», — сказала собеседница агентства.