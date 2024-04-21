Олег Мельниченко поздравил муниципальных служащих с Днем местного самоуправления Общество

Пенза, 21 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником.

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«Год от года значение местного самоуправления как социально-политического института растет. От вашей эффективной деятельности во многом зависит создание комфортной городской среды, комплексное развитие сельских территорий, благополучие граждан, их уверенность в укреплении экономического потенциала страны и региона», — отметил руководитель субъекта федерации.

«Вас неизменно отличают богатейший опыт, компетентность, целеустремленность и энергия, способность принимать ответственные решения. Убежден, что эти замечательные качества придадут дополнительный стимул вашей дальнейшей плодотворной работе», — добавил глава региона.

Олег Мельниченко работникам органов местного самоуправления крепкого здоровья, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.