Владимир Мутовкин поздравил работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником Общество

Пенза, 21 апреля 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил муниципальных служащих с Днем местного самоуправления.

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«Уважаемые работники органов местного самоуправления, дорогие коллеги! Сердечно поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником! Вы выполняете важную и нужную обществу работу. От вас во многом зависит социально-экономическое развитие территорий, создание комфортных условий для проживания граждан, благоустройство областного центра, и именно к вам чаще всего обращаются люди со своими насущными проблемами в надежде, что для каждой из них будет найдено верное решение», — отметил Владимир Мутовкин.

Он поблагодарил муниципальных служащих за труд, верность делу и вклад в создание прочного фундамента системы местного самоуправления.

«Убежден, что вместе мы сделаем все, чтобы наш любимый город стал еще лучше, краше и комфортнее», — подчеркнул спикер гордумы.

«Желаю счастья, здоровья, мира, добра, упорства в достижении целей, мудрости в принятии решений, новых свершений, карьерного роста и успехов в созидательном труде на благо родного города!» — пожелал Владимир Мутовкин.