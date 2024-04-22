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Вступило в силу решение суда о ликвидации учреждения «Музей истории и культуры буртас»

16:23 | 22.04.2024 | Общество

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Пенза, 22 апреля 2024. PenzaNews. Решение Наровчатского районного суда от 22 марта 2024 года, которым было удовлетворено административное исковое заявление управления Минюста по Пензенской области к частному учреждению культуры «Музей истории и культуры буртас» о ликвидации некоммерческой организации и исключении из ЕГРЮЛ, вступило в законную силу. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

Вступило в силу решение суда о ликвидации учреждения «Музей истории и культуры буртас». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из материалов дела следовало, что музей истории и культуры буртас образован на территории района в 2009 году. Основными целями деятельности музея являются: выявление, собирание, хранение, изучение, публикация и популяризация музейных предметов и музейных коллекций, связанных с историей, культурой и религией буртас; возрождение и популяризация костюма, кухни и ремесел буртас; осуществление просветительской деятельности», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что заместитель директора по научной работе Виктор Паршуткин, являвшийся учредителем и имевший право действовать от имени учреждения без доверенности, скончался в 2017 году.

«Отсутствие руководителя и учредителя в учреждении, а также отсутствие обновленных сведений об адресе учреждения свидетельствуют о том, что деятельность осуществляется с нарушением положений устава, а также без надлежащего контроля и надзора за финансово-хозяйственной деятельностью, чем нарушены требования федерального закона «О некоммерческих организациях», — говорится в сообщении.

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