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В Пензе в рамках капремонта плотины на улице Стасова приступили к регулируемому сбросу воды

10:24 | 23.04.2024 | Общество

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Пенза, 23 апреля 2024. PenzaNews. Регулируемый сброс воды начат в рамках капитального ремонта плотины на улице Стасова в Пензе. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

В Пензе в рамках капремонта плотины на улице Стасова приступили к регулируемому сбросу воды

Фото: T.me/basenkoAN

«Приступили к регулируемому сбросу воды в рамках капремонта плотины на улице Стасова. Работы предстоит много. Подрядчик восстановит ковш, отремонтирует водопроводящую трубу, крепление площадки входного оголовка. Выполнит устройство выходной части водосбросного сооружения, восстановление ледозащитного сооружения со служебным мостиком, очистку отводящего канала от ила и древесно-кустарниковой растительности, капремонт донного водовыпуска», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 23 апреля.

Александр Басенко добавил, что со стороны пруда будут восстановлены бетонное покрытие плотины и проезжая часть, а с обратной откос укрепят за счет посева травы.

«Завершить этот объем мероприятий подрядная организация планирует в октябре текущего года», — уточнил глава города.

По его словам, строительная компания, возводящая рядом жилой комплекс, займется благоустройством и озеленением набережной, обустройством пешеходных дорожек и вейк-парка для катания на водных лыжах.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, объем пруда составляет 431 тыс. кубометров, длина плотины — 180 метров, ширина — 16 метров. Объект был построен в 1984 году. На капитальный ремонт плотины выделено 39,2 млн. рублей.

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