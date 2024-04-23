В Пензе в параде в честь Дня Победы впервые примут участие сотрудницы УФСИН
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Пенза, 23 апреля 2024. PenzaNews. Сотрудницы управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области впервые примут участие в параде в честь Дня Победы в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Пензенской области
«Репетиции к праздничному шествию проходят в региональном управлении трижды в неделю», — сказано в пресс-релизе.
В нем уточняется, что оттачивают строевой шаг в рамках подготовки к параду более 50 сотрудниц.
Как пояснила командир женской коробки подполковник внутренней службы Юлия Марчук, это лучшие специалисты в своих направлениях деятельности, которые отличились в боевой и физической подготовке.
«Для всех нас большая честь пройти торжественным маршем перед ветеранами, вспомнить подвиги наших дедов и прадедов», — сказала Юлия Марчук, слова которой приводятся в пресс-релизе.