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В Пензе в параде в честь Дня Победы впервые примут участие сотрудницы УФСИН

13:30 | 23.04.2024 | Общество

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Пенза, 23 апреля 2024. PenzaNews. Сотрудницы управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области впервые примут участие в параде в честь Дня Победы в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Пензе в параде в честь Дня Победы впервые примут участие сотрудницы УФСИН

Фото: пресс-служба УФСИН России по Пензенской области

«Репетиции к праздничному шествию проходят в региональном управлении трижды в неделю», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что оттачивают строевой шаг в рамках подготовки к параду более 50 сотрудниц.

Как пояснила командир женской коробки подполковник внутренней службы Юлия Марчук, это лучшие специалисты в своих направлениях деятельности, которые отличились в боевой и физической подготовке.

«Для всех нас большая честь пройти торжественным маршем перед ветеранами, вспомнить подвиги наших дедов и прадедов», — сказала Юлия Марчук, слова которой приводятся в пресс-релизе.

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