Утвержден план работ на подшефных Пензенской области территориях до 2030 года — Олег Мельниченко Общество

Пенза, 23 апреля 2024. PenzaNews. План работ на территории подшефных Пензенской области районов Запорожской области утвержден на период до 2030 года. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, комментируя итоги состоявшейся на минувшей неделе рабочей поездки в Запорожскую область и Донецкую народную республику в ходе заседания регионального правительства во вторник, 23 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы осмотрели объекты, над которыми работает Пензенская область. В Пологовском и Токмакском районах, несмотря на непростую обстановку, частые обстрелы, которые порой приводят к гибели мирного населения, наши специалисты очень достойно работают, идут с опережением. На момент моего пребывания в Запорожской области выполнено практически 70% от запланированного на этот год объема», — сказал он.

Олег Мельниченко подчеркнул, что это говорит о высокой организации работы, которую ведет Пензенский регион на подшефных территориях.

«Исходя из поручения президента Российской Федерации о продлении работы по закрепленным за регионами страны территориям, мы с губернатором Запорожской области Евгением Витальевичем Балицким утвердили план работ до 2030 года. Работы предстоит достаточно, учитывая то, что уже планируется приведение в порядок территорий, которые нашим войскам еще предстоит освободить», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.