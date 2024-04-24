В Пензе около 1 тыс. человек примут участие в параде, посвященном Дню Победы Общество

Пенза, 24 апреля 2024. PenzaNews. Около 1 тыс. человек примут участие в параде, посвященном Дню Победы, который пройдет в Пензе 9 мая. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

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«Совсем немного времени остается до одного из самых важных для россиян праздников — Дня Победы в Великой Отечественной войне. Хочу познакомить вас с программой праздничных мероприятий, которые состоятся в Пензенской области. Наших ветеранов начнем поздравлять на следующей неделе. С 3 по 8 мая прямо под окна их домов будут приезжать с выступлениями агитбригады «Ласточки Победы», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 23 апреля.

Он добавил, что основные торжества пройдут 9 мая.

«Во всех муниципальных образованиях Пензенской области возложат цветы к мемориалам, посвященным участникам Великой Отечественной войны, и проведут тематические концертные программы с участием лучших творческих коллективов. В Пензе у монумента воинской и трудовой славы пройдет парад Победы, в котором примут участие курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института, кадеты и юнармейцы — всего около 1 тыс. человек», — уточнил губернатор.

По словам Олега Мельниченко, также запланирован воздушный парад, который будет организован силами авиации общего назначения Пензенской области.

«Будет дан торжественный старт традиционной легкоатлетической эстафете, посвященной 79-й годовщине Победы», — отметил он.

Глава региона сообщил, что праздничный фейерверк в честь Дня Победы состоится в парке 40-летия Победы в микрорайоне Арбеково, а 20-минутный салют и лазерное шоу — на набережной реки Суры у «Ростка».