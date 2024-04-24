В Пензенской области решено ввести дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции Общество

Пенза, 24 апреля 2024. PenzaNews. Дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции решено ввести в Пензенской области. Депутаты Законодательного собрания поддержали соответствующий проект закона «О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской области отдельных положений федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в ходе 17-й очередной сессии в среду, 24 апреля.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального парламента, законопроектом учтены новеллы федерального законодательства, согласно которым субъекты РФ получили право вводить допограничения на продажу алкогольной продукции, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

«Кроме того, регионы наделены полномочием сокращать время продажи всей алкогольной продукции в так называемых «наливайках», — поясняется в тексте.

Согласно принятому закону, не допускается, в частности, «розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, с 22.00 до 10.00 следующего дня».

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.