Дорогу на выезде из Заречного в сторону Ахун начали фрезеровать Общество

Пенза, 24 апреля 2024. PenzaNews. Подрядная организация приступила к фрезерованию проезжей части дороги, ведущей от КПП города Заречного до поворота на улицу Коннозаводскую в микрорайоне Ахуны города Пензы. Это следует из сообщения пресс-службы мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

«Ремонт стал возможен благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что запланированный объем работ предусматривает устройство тротуара от остановочного пункта до Ахунского кладбища.

«Протяженность дороги составляет 1,45 км. Площадь ремонта проезжей части — 11 тыс. 550 кв. метров, тротуара — 219 кв. метров», — уточняется в сообщении.

В тексте напоминается, что в текущем году по нацпроекту намечено привести в нормативное состояние свыше 120 объектов, большая часть из которых находится в частном секторе.