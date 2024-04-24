В Пензенской области расширен перечень граждан, имеющих льготы по уплате транспортного налога Общество

Пенза, 24 апреля 2024. PenzaNews. Перечень граждан, которым предоставляется льгота по уплате транспортного налога, расширен в Пензенской области. Соответствующие изменения депутаты Законодательного собрания внесли в закон «О введении в действие транспортного налога на территории Пензенской области» в ходе 17-й очередной сессии, состоявшейся в среду, 24 апреля.

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В соответствии с принятым законом, освобождаются от уплаты транспортного налога граждане РФ, принимающие или принимавшие участие в специальной военной операции, из числа лиц, призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по контракту, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России или войска национальной гвардии РФ, а также лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ или в Следственном комитете России.

Помимо этого, в число льготополучателей включены семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей или детей в возрасте до 23 лет при условии их обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по очной форме.

По информации пресс-службы регионального парламента, в регионе насчитывается 11 тыс. 608 таких семей.