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Запуск фонтана в центре Пензы запланирован на майские праздники

18:05 | 24.04.2024 | Общество

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Пенза, 24 апреля 2024. PenzaNews. Запуск фонтана в центре Пензы запланирован на майские праздники. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

Запуск фонтана в центре Пензы запланирован на майские праздники. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Знаю, как ждут пензенцы запуска любимого всеми центрального городского фонтана на одноименной площади. В теплое время года он дарит жителям, особенно юным, много позитивных эмоций. Вчера был организован пробный пуск пешеходных зон. Чуть раньше проверили работу механизмов в чаше фонтана. По заключению специалистов, все основные режимы функционируют исправно. Несмотря на это, дела еще есть», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 24 апреля.

Александр Басенко напомнил, что пензенский фонтан представляет собой целую систему надземных и подземных механизмов.

«Только пешеходная зона насчитывает 128 насосов и столько же светильников. У каждого свое место, порядковый номер и программа, которую нужно настроить. А чтобы проверить работу быстродействующих клапанов и форсунок фонтанной чаши, необходимо залить в нее порядка 200 кубометров воды. После — слить, разобрать и починить неисправные элементы», — пояснил глава Пензы.

Он добавил, что в ближайшие дни подрядчику предстоит наклеить светодиодную ленту по периметру чаши, смонтировать и установить часть насосов и софитов.

«Кстати, в этом году включим «пушки» — широкие форсунки, которые нагнетают воздух и выпускают водяные струи на высоту 3-этажного здания. Полноценный запуск планируем на майские праздники. График работы опубликуем позже», — написал Александр Басенко.

Он подчеркнул, что фонтан требует к себе бережного отношения.

«Разбирая системы, специалисты находят мелкий сор, стекло. Все это приводит в негодность сложные механизмы и в конечном итоге лишает пензенцев комфортного отдыха. Давайте беречь нашу городскую достопримечательность, не использовать чашу для купания, и фонтан продолжит радовать нас еще долгие годы», — призвал он.

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