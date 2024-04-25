Пензенская полиция готова к охране общественного порядка в майские праздники — УМВД Общество

Пенза, 25 апреля 2024. PenzaNews. Пензенская полиция готова к охране общественного порядка в предстоящие праздничные дни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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В нем указано, что 1 мая в 31 населенном пункте состоится 36 праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда.

«К обеспечению правопорядка будет привлечено более 100 сотрудников органов внутренних дел, 16 сотрудников Росгвардии и около 100 представителей общественных объединений правоохранительной направленности», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что 9 мая в 91 населенном пункте состоится 146 праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

«К обеспечению правопорядка будет привлечено 1 тыс. 523 сотрудника органов внутренних дел и более 600 представителей общественных объединений правоохранительной направленности», — сказано в сообщении.