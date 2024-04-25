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На улице Измайлова в Пензе 27–30 апреля временно изменится схема дорожного движения

16:19 | 25.04.2024 | Общество

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Пенза, 25 апреля 2024. PenzaNews. Схема дорожного движения по улице Измайлова в Пензе в районе пересечения с улицами Антонова и Крымской будет изменена с 27 по 30 апреля в связи с необходимостью осуществления работ в рамках строительства транспортной развязки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

На улице Измайлова в Пензе 27–30 апреля временно изменится схема дорожного движения

Фото: Penza-gorod.ru

«Проезд ограничат [...] в связи с проведением работ по выносу инженерных сетей», — поясняется в тексте.

В нем поясняется, что со стороны центра города и микрорайона Ахуны участок можно будет объехать по улице Крымской с выездом на улицу Измайлова со стороны улицы Стрельбищенской.

Как пояснил начальник управления капитального строительства Пензы Вадим Астафьев, для водителей подготовлен дополнительный маршрут.

«Сделали временную дорогу, ведущую от дома №60 на улице Измайлова в сторону вновь возведенной школы. Путь ведет на улицу Антонова», — сказал Вадим Астафьев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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