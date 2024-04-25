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Олег Мельниченко призвал усилить меры антитеррористической безопасности в связи с предстоящими праздниками

17:42 | 25.04.2024 | Общество

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Пенза, 25 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал усилить меры антитеррористической безопасности в связи с предстоящими майскими праздниками.

Олег Мельниченко призвал усилить меры антитеррористической безопасности в связи с предстоящими праздниками

Фото: Pnzreg.ru

«Мы обязаны сделать так, чтобы праздники прошли спокойно, чтобы наши граждане были в безопасности», — сказал он в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пензенской области, которое состоялось в региональном правительстве в четверг, 25 апреля.

Глава региона отметил, что в настоящее время региональными управлениями ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС проводятся профилактические мероприятия, сотрудники этих ведомств будут привлечены к работе в выходные и праздничные дни.

Олег Мельниченко акцентировал внимание на том, что предстоящие праздники — это также время активной работы государственных и муниципальных служащих.

«Перед праздниками [необходимо] проверить готовность всех сил, средств, личного состава, ответственных и дежурных в организациях и на предприятиях. Это относится и к Пензе, и ко всем муниципальным образованиям области. Персональную ответственность за эту работу несут главы муниципалитетов», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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