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В Пензе вернули большие шахматы на привычное место у городской администрации

18:00 | 25.04.2024 | Общество

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Пенза, 25 апреля 2024. PenzaNews. Большие шахматы возвращены на привычное место у администрации Пензы. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

В Пензе вернули большие шахматы на привычное место у городской администрации

Фото: Penza-gorod.ru

«Вернули на привычное место у городской администрации большие шахматы. Приходите всей семьей играть на свежем воздухе», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 25 апреля.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте мэрии, в 2023 году деревянную композицию, которая пришла в негодность, заменили на более современную.

«Теперь покрытие для «доски» состоит из ячеек, которые позволят воде не скапливаться и не портить поверхность. Сами фигуры выполнены из плотного пластика, устойчивого к неблагоприятным погодным условиям», — уточняется в тексте.

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