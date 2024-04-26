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Суд взыскал с мэрии Кузнецка 45 тыс. рублей в пользу ребенка, укушенного собакой

10:06 | 26.04.2024 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2024. PenzaNews. Администрация Кузнецка Пензенской области должна по решению суда выплатить 45 тыс. рублей в пользу ребенка, укушенного безнадзорной собакой.

Суд взыскал с мэрии Кузнецка 45 тыс. рублей в пользу ребенка, укушенного собакой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В мае 2023 года 12-летний мальчик катался на велосипеде по улице в Кузнецке, где неожиданно появилась стая собак. Одна из них темно-коричневого цвета укусила его за левую ногу. В больнице ему была оказана медицинская помощь, назначен курс антирабической вакцинации. В ходе проведения проверки сотрудниками полиции было установлено, что укусила ребенка безнадзорная собака», — говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

В нем добавляется, что мать мальчика обратилась в суд с иском к мэрии Кузнецка о взыскании компенсации морального вреда, поскольку ее сын перенес физические и нравственные страдания, сильно испугался, плакал от боли и был вынужден лечиться.

«Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признал, пояснив, что деятельность по организации работ по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных осуществляется другой организацией. Суд, исследовав представленные доказательства в их совокупности, пришел к выводу, что надлежащим ответчиком по делу является муниципальное образование город Кузнецк Пензенской области в лице администрации Кузнецка, которое не исполнило свои обязанности по осуществлению переданных государственных полномочий Пензенской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что Кузнецкий районный суд вынес решение о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда в размере 45 тыс. рублей, ответчик подал жалобу, которую Пензенский областной суд оставил без удовлетворения.

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