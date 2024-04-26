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Пензенские спасатели помогают ликвидировать последствия обстрела Токмака

12:04 | 26.04.2024 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2024. PenzaNews. Пензенские спасатели помогают ликвидировать последствия обстрела Токмака, в результате которого четыре человека с различными ранениями доставлены в больницу. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Пензенские спасатели помогают ликвидировать последствия обстрела Токмака

Фото: T.me/BalitskyEV

«По уточненным на сегодняшнее утро данным, в ходе вчерашнего обстрела укронацистами Токмака пострадали четыре человека, которые доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести. Судьба еще одного жителя дома, куда попал снаряд ВСУ, пока остается неизвестной. Предположительно, он может оставаться под завалами», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 26 апреля.

Он добавил, что сотрудники пензенского пожарного-спасательного центра вместе с запорожскими коллегами всю ночь работали на месте, спасая людей.

«Также наши специалисты занимаются закрытием теплового контура пострадавших зданий — вставляют стекла и закрывают выбитые окна пленкой, чтобы жильцы потом могли вернуться в свои квартиры», — пояснил Олег Мельниченко.

По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, все подразделения спасателей укомплектованы и обеспечены всем необходимым.

«Полностью разрушены четыре квартиры многоподъездного жилого дома», — сообщил он в своем Telegram-канале.

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