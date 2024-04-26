Олег Мельниченко потребовал активизировать работы по уборке территорий в предстоящие выходные Общество

Пенза, 26 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал от глав муниципальных образований активизировать работы по уборке территорий в предстоящие выходные.

Фото: Pnzreg.ru

«Будем называть вещи своими именами: в этом году техники у муниципалитетов больше, а сработали они меньше. Поэтому месячник по благоустройству мы не прекращаем. Завтра всероссийский субботник, а затем праздничные дни, в которые уборка населенных пунктов будет усиленно продолжаться», — сказал он в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося в пятницу, 26 апреля.

Руководитель субъекта федерации поручил сформировать мобильные группы из числа ответственных сотрудников облправительства во главе с кураторами территорий и организовать выезды в районы для проверки качества работ по благоустройству.

«По итогам — отдельный доклад и административные выводы в отношении тех, кто не выполнил поставленные задачи в полном объеме», — добавил Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, с начала месячника по благоустройству, который стартовал 18 марта, в работах задействованы около 100 тыс. человек, привлечено свыше 2 тыс. единицы специализированной техники. Наиболее эффективно организована работа на территории Мокшанского, Нижнеломовского, Пачелмского, Сосновоборского и Городищенского районов. Низкие темпы работ зафиксированы в Белинском, Каменском и Спасском районах.