Суд удовлетворил иск прокурора о признании недействительным брака жителя Каменского района и иностранки Общество

Пенза, 26 апреля 2024. PenzaNews. Суд удовлетворил иск прокурора о признании недействительным брака жителя Каменского района Пензенской области и гражданки иностранного государства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«В ходе проверки исполнения миграционного законодательства каменская межрайонная прокуратура Пензенской области установила факт заключения в июле 2022 года в территориальном отделе ЗАГСа фиктивного брака между 33-летним гражданином Российской Федерации и 45-летней гражданкой государства ближнего зарубежья. Целью заключения брака было не создание семьи, а получение иностранной гражданкой разрешения на временное проживание без учета утвержденной правительством Российской Федерации квоты», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в декабре 2023 года женщина получила в миграционной службе вид на жительство бессрочно.

«Межрайонный прокурор обратился в суд с иском о признании брака недействительным. Решением Каменского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены. На основании решения суда 12 апреля 2024 года вид на жительство иностранной гражданки миграционной службой был аннулирован, женщина выехала за пределы Российской Федерации», — уточняется в сообщении.