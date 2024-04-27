Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем российского парламентаризма Общество

Пенза, 27 апреля 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем российского парламентаризма.

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«Именно в этот день 118 лет назад состоялось первое в истории России заседание Государственной думы. Сегодня российский парламентаризм играет важную роль в укреплении демократических основ нашего государства и механизма конструктивного взаимодействия с гражданским обществом. От результатов работы парламента зависит не только успех в социально-экономической сфере, но и общественная стабильность и главное — уровень жизни людей», — подчеркнул он.

Владимир Мутовкин отметил, что пензенцы принимают активное участие в выборах депутатов всех уровней, проявляя тем самым свой гражданский долг и неравнодушие в решении политических вопросов.

«И я убежден, что благодаря тесному взаимодействию населения с народными избранниками деятельность депутатов будет еще более эффективной», — добавил спикер гордумы.

«От души желаю всем жителям нашего города здоровья, мира, добра, благополучия и успехов во всех делах, а депутатам различных уровней — плодотворной работы и мудрых решений на благо своих сограждан и нашей великой страны!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-службы гордумы.