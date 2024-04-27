В микрорайоне ГПЗ-24 планируют построить новые дороги Общество

Пенза, 27 апреля 2024. PenzaNews. Строительство новых дорог запланировано в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы с целью увеличения пропускной способности. Это следует из сообщения, размещенного на сайте мэрии.

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«Планируется строительство дороги, которая продолжит автомагистраль от улицы Антонова в направлении к улице Нейтральной за торговым центром «Лента», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что еще одна дорога соединит улицы Измайлова и Антонова.

«Новая дорога пройдет мимо новой школы на 1 тыс. 100 мест, выйдет к перекрестку на улице Антонова в районе храма Дмитрия Донского с сохранением зеленых прогулочных зон и детских игровых элементов. Дальше водители поедут в сторону Нейтральной», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что строительство этих двух объектов рассчитано до конца 2026 года.

Как отметил заместитель начальника управления капитального строительства Пензы Илья Киселев, на отдельных участках второго объекта предусмотрено устройство шумозащитных экранов.

«Дорога будет двухполосной с освещением и тротуарами. С одной стороны – расширенная пешеходная зона. Можно будет спокойно гулять и мамам с колясками, и велосипедистам проехать в случае необходимости. Для всех места хватит», — сказал Илья Киселев, слова которого приводятся в сообщении.