На Аллее памяти в «Спутнике» в преддверии Дня Победы высадили новые деревья Общество

Пенза, 28 апреля 2024. PenzaNews. Новые деревья высадили на Аллее памяти в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в преддверии Дня Победы.

Фото: кадр из видео холдинга «Термодом»

«В «Городе Спутнике» в преддверии Дня Победы увеличилась Аллея памяти. Расположенная на тропе здоровья она ежегодно пополняется деревьями в память о живых и ушедших участниках Великой Отечественной войны. В этот раз помочь «Парку Спутника» с посадкой изъявили желание кадеты школы имени Лермонтова. Благодаря их стараниям и усилиям родителей и педагогов на аллее появились саженцы черемухи и яблони», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Город Спутник Пенза».

В нем добавляется, что в тот же день воспитатели детского сада «Спутник» дополнили аллею молодой елью.

«Так они сделали подарок ветерану, жителю микрорайона Виктору Павловичу Баданову, которому исполнилось 97 лет», — отмечается в тексте.

В сообщении напоминается, что Аллея памяти в «Спутнике» дополняется именами ветеранов Великой Отечественной войны уже почти 10 лет.

«Строительный холдинг «Термодом», который был инициатором появления аллеи, продолжит поддерживать эту традицию», — подчеркивается в тексте.