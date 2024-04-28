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На Аллее памяти в «Спутнике» в преддверии Дня Победы высадили новые деревья

13:27 | 28.04.2024 | Общество

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Пенза, 28 апреля 2024. PenzaNews. Новые деревья высадили на Аллее памяти в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в преддверии Дня Победы.

На Аллее памяти в «Спутнике» в преддверии Дня Победы высадили новые деревья

Фото: кадр из видео холдинга «Термодом»

«В «Городе Спутнике» в преддверии Дня Победы увеличилась Аллея памяти. Расположенная на тропе здоровья она ежегодно пополняется деревьями в память о живых и ушедших участниках Великой Отечественной войны. В этот раз помочь «Парку Спутника» с посадкой изъявили желание кадеты школы имени Лермонтова. Благодаря их стараниям и усилиям родителей и педагогов на аллее появились саженцы черемухи и яблони», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Город Спутник Пенза».

В нем добавляется, что в тот же день воспитатели детского сада «Спутник» дополнили аллею молодой елью.

«Так они сделали подарок ветерану, жителю микрорайона Виктору Павловичу Баданову, которому исполнилось 97 лет», — отмечается в тексте.

В сообщении напоминается, что Аллея памяти в «Спутнике» дополняется именами ветеранов Великой Отечественной войны уже почти 10 лет.

«Строительный холдинг «Термодом», который был инициатором появления аллеи, продолжит поддерживать эту традицию», — подчеркивается в тексте.

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