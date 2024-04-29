В Пензе 11 мая из-за соревнований частично ограничат движение на улицах Карла Маркса и Белинского Общество

Пенза, 29 апреля 2024. PenzaNews. Движение автомобильного транспорта будет частично ограничено на улицах Карла Маркса и Белинского в Пензе в субботу, 11 мая, с 9.30 до 13.00. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности жителей и гостей города в период проведения Кубка России по спортивному ориентированию», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что на улице Карла Маркса проезд будет запрещен на участке от улицы Кирова до улицы Володарского, а на улице Белинского — от улицы Карла Маркса до улицы Лермонтова.

«Общественный транспорт данные изменения не коснутся», — отмечается в сообщении.