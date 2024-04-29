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Олег Мельниченко проверил качество ремонта социально значимых объектов в Колышлейском районе

10:14 | 29.04.2024 | Общество

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Пенза, 29 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проверил качество ремонта социально значимых объектов в Колышлейском районе — школы в Березовке и дома культуры в Зеленовке.

Олег Мельниченко проверил качество ремонта социально значимых объектов в Колышлейском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вынужден поставить районному руководству оценку «неудовлетворительно». И дом культуры, и школа отремонтированы некачественно. Стены зданий придется перекрасить, в классах — переделать неправильно уложенные полы. В нынешнем виде социально значимые объекты принять не могу. Если недостатки не устранят в ближайшее время, должностные лица будут отстранены от работы», — написал глава региона в своем Telegram-канале по итогам рабочей поездки в Колышлейский район в минувшее воскресенье, 28 апреля.

Он добавил, что его «не впечатлило» и благоустройство населенных пунктов, в первую очередь райцентра.

«В этом году мы закупили для Колышлея новую коммунальную технику. Эффект от ее применения пока не виден», — констатировал Олег Мельниченко.

Губернатор сообщил, что поручил провести в Колышлее семинар по благоустройству для глав муниципальных образований Пензенской области.

«Пусть активно работающие муниципалитеты научат Колышлейский район наводить порядок на улицах. Люди должны увидеть изменения к лучшему. Ради этого мы работаем», — резюмировал он.

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