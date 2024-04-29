На каждого жителя Пензенской области в среднем приходится по 34,6 кв. метра жилья Общество

Пенза, 29 апреля 2024. PenzaNews. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Пензенской области, составила на конец 2023 года 34,6 кв. метра, по итогам 2022-го показатель был ниже — 33,6 кв. метра. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пензастата.

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«Пензенская область занимает лидирующую позицию по показателю средней обеспеченности населения жильем среди регионов Приволжского федерального округа, 8 место — по Российской Федерации», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что жилищный фонд Пензенской области на конец 2023 года включал в себя 282,9 тыс. индивидуальных, 25,9 тыс. многоквартирных и 3,1 тыс. блокированных жилых домов.

«Жилищный фонд насчитывает 745,9 тыс. квартир. Средний размер одной квартиры составил 56,6 кв. метра. На протяжении ряда лет по количеству комнат преобладают двухкомнатные квартиры — 40% от общего числа квартир [301 тыс.], на долю однокомнатных приходится 27% [199,6 тыс.], трехкомнатных — 28% [204,7 тыс.], четырехкомнатных и более — 5% [40,6 тыс.]» — сказано в тексте.

Из него следует, что по состоянию на конец 2023 года жилищный фонд Пензенской области составлял 42,8 млн. кв. метров, рост за год — 1,2%.

«Городской жилищный фонд составляет 66,3%, [...] сельский — 33,7%. [...] В частной собственности находится 95% жилищного фонда, остальные 5% составляют муниципальный и государственный», — говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что доля жилья, оборудованного одновременно всеми видами благоустройства — водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом и напольными плитами — составляет 69,9%, при этом в городских поселениях показатель достигает 77,5%, в сельской местности он существенно ниже — 55,1%.

«Дома, построенные после 1995 года, составляют 36,5% площади жилищного фонда Пензенской области, старше 1971 года — 34,9%», — сказано в тексте.