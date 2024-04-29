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На Юбилейной площади Пензы открыт бюст Василия Бочкарева

17:47 | 29.04.2024 | Общество

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Пенза, 29 апреля 2024. PenzaNews. Бюст Василия Бочкарева, руководившего Пензенской областью на протяжении 17 лет — с 1998-го по май 2015 года, торжественно открыт на Юбилейной площади Пензы в день 75-летия со дня рождения бывшего главы региона.

На Юбилейной площади Пензы открыт бюст Василия Бочкарева

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор Олег Мельниченко в ходе церемонии открытия поделился воспоминаниями о совместной работе с Василием Бочкаревым.

«Я знал Василия Кузьмича очень хорошо, я работал с ним, был министром образования, был вице-губернатором Пензенской области. Это был такой «ядерный реактор», который заводил всю общественную жизнь нашей области, заряжая своей энергией других», — сказал он.

Руководитель субъекта федерации выразил мнение, что в послевоенной истории региона можно выделить две эпохи.

«Первая, начиная с 1960-х годов, эпоха Льва Борисовича Ермина. Когда он ушел на работу в Москву, в Пензенской области еще лет 15 реализовывали его заделы. Вторая — эпоха Василия Кузьмича Бочкарева, в которую мы живем, потому что многие его планы только сейчас начинают реализовываться», — отметил Олег Мельниченко.

Он напомнил, что Юбилейная площадь создана по инициативе Василия Бочкарева.

После открытия бюста в филармонии состоялась презентация книги «Василий Бочкарев: работа на результат». Это издание — часть регионального проекта «Земляки», направленного на сохранение памяти о людях, внесших значительный вклад в развитие Пензенской области. В книге собраны воспоминания друзей, товарищей и коллег Василия Бочкарева.

«Второй том книги на подходе, думаю, через два-три месяца мы сдадим его в печать. Тут очень много интересных фотографий, много исторических документов. Мы подняли полностью архив правительства Пензенской области, резолюции Василия Кузьмича. Эта книга пойдет во все библиотеки региона», — сказал Олег Мельниченко.

«Важно, чтобы люди помнили о тех, кто строил нашу область, закладывал основы того, что мы сейчас развиваем», — подчеркнул он.

День памяти Василия Бочкарева завершился показом фильма о нем в киноконцертном зале «Пенза» и выступлением народного артиста России Николая Баскова, чье творчество ценил экс-губернатор, сообщает пресс-служба облправительства.

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