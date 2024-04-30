Олег Мельниченко поздравил работников пожарной охраны с профессиональным праздником Общество

Пенза, 30 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником, который отмечается 30 апреля.

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«Ваше благородное призвание — удел отважных, самоотверженных и мужественных людей», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что работа в экстремальных условиях предъявляет особые требования, в их числе — умение оперативно принимать верные решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей.

«Искреннюю признательность и благодарность выражаю славным ветеранам пожарной охраны, которые внесли достойный вклад в становление и развитие службы. Многие из вас и сегодня в строю, продолжают плодотворно трудиться, передавая свои обширные знания и накопленный опыт молодой смене», — отметил Олег Мельниченко.

«Дорогие друзья! В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.