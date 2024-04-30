16:15:14 Вторник, 30 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил работников пожарной охраны с профессиональным праздником

09:30 | 30.04.2024 | Общество

Печать

Пенза, 30 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником, который отмечается 30 апреля.

Олег Мельниченко поздравил работников пожарной охраны с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ваше благородное призвание — удел отважных, самоотверженных и мужественных людей», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что работа в экстремальных условиях предъявляет особые требования, в их числе — умение оперативно принимать верные решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей.

«Искреннюю признательность и благодарность выражаю славным ветеранам пожарной охраны, которые внесли достойный вклад в становление и развитие службы. Многие из вас и сегодня в строю, продолжают плодотворно трудиться, передавая свои обширные знания и накопленный опыт молодой смене», — отметил Олег Мельниченко.

«Дорогие друзья! В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Читайте также
В Спасске подросток подозревается в краже из магазина 36 пачек сигарет и алкоголя В Пензе мужчина избил своего отца деревянной скалкой, возбуждено уголовное дело
Житель Пензы подозревается в краже золотых колец у бывшей супруги Олег Мельниченко проверил качество ремонта социально значимых объектов в Колышлейском районе
В Пензенской области выявлено два факта незаконной рубки деревьев Суд удовлетворил иск прокурора о признании недействительным брака жителя Каменского района и иностранки
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама