В центре Пензы запустили фонтан Общество

Пенза, 30 апреля 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко сообщил о запуске фонтана в центре города.

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«Запускаем фонтан», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 30 апреля.

По словам Александра Басенко, фонтан будет работать с 10.00 до 22.00, понедельник — профилактический день.

«Зрелищная музыкальная программа будет включаться с наступлением темноты и длиться около 40 минут. На ближайший период планируем начинать шоу в 21.00. Летом темнеет позже, возможно, скорректируем время», — отметил он.

Глава города обратил внимание на то, что при сильном ветре и дожде фонтан функционировать не будет.

«Еще раз прошу бережно относиться к нашей пензенской достопримечательности — не купаться в чаше, не бросать туда мусор и не ломать оборудование», — обратился Александр Басенко к жителям и гостям областного центра.