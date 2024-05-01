Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Праздником весны и труда Общество

Пенза, 1 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Праздником весны и труда.

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«Уважаемые пензенцы! Поздравляю вас с замечательным Праздником весны и труда! Славные первомайские традиции нацеливают нас на добросовестную созидательную работу, на решение масштабной стратегической задачи — сделать все для процветания Сурского края, повышения благосостояния каждой семьи. Для этого нам необходимо создавать новые высокотехнологичные производства, добиваться прогресса во всех областях, всемерно укреплять могущество России», — отметил глава региона.

«Наше общее стремление к согласию, миру, взаимопониманию и процветанию создает надежную основу для позитивных перемен, является залогом дальнейшего развития социально-экономического потенциала страны, осуществления всех намеченных перспективных планов и проектов», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.