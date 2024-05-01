13:42:39 Среда, 1 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Праздником весны и труда

09:01 | 01.05.2024 | Общество

Печать

Пенза, 1 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Праздником весны и труда.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Праздником весны и труда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые пензенцы! Поздравляю вас с замечательным Праздником весны и труда! Славные первомайские традиции нацеливают нас на добросовестную созидательную работу, на решение масштабной стратегической задачи — сделать все для процветания Сурского края, повышения благосостояния каждой семьи. Для этого нам необходимо создавать новые высокотехнологичные производства, добиваться прогресса во всех областях, всемерно укреплять могущество России», — отметил глава региона.

«Наше общее стремление к согласию, миру, взаимопониманию и процветанию создает надежную основу для позитивных перемен, является залогом дальнейшего развития социально-экономического потенциала страны, осуществления всех намеченных перспективных планов и проектов», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

Читайте также
В Пензе возбуждено уголовное дело по факту вымогательства денег у мужчины В Пензе пожилая женщина лишилась 1,2 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику
В Спасске подросток подозревается в краже из магазина 36 пачек сигарет и алкоголя В Пензе мужчина избил своего отца деревянной скалкой, возбуждено уголовное дело
Житель Пензы подозревается в краже золотых колец у бывшей супруги Олег Мельниченко проверил качество ремонта социально значимых объектов в Колышлейском районе
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама