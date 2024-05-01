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Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Праздником весны и труда

10:00 | 01.05.2024 | Общество

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Пенза, 1 мая 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Праздником весны и труда.

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Праздником весны и труда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На протяжении многих лет этот праздник объединяет поколения и считается поистине всенародным. Заботой о родном крае, любовью к своему дому, сплоченной работой и заинтересованностью в реальном результате мы создаем завтрашний день и благополучие нашей Родины. Все, чем по праву гордится Пенза, — это результат усилий сотен тысяч ее жителей. И я благодарю всех горожан за созидательный труд на благо столицы Сурского края», — отметил он.

Владимир Мутовкин отдельно поблагодарил ветеранов, которые внесли неоценимый вклад в становление и развитие Пензы, заложили основы для будущего роста.

«Мы обязаны перенять их передовой опыт и продолжить начатое дело», — подчеркнул спикер гордумы.

«Убежден, что вместе мы справимся с любыми задачами, стоящими перед нами. Совместными усилиями, в едином стремлении мы добьемся наилучших результатов и сделаем наш регион лучше, краше и комфортнее. От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, большого счастья, весеннего настроения, успехов в труде и мирного неба над головой! Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству! С Первомаем!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба городской думы.

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