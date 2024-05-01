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Восстановлены утраченные элементы мозаичного панно «В.И. Ленин» на улице Карпинского в Пензе

11:04 | 01.05.2024 | Общество

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Пенза, 1 мая 2024. PenzaNews. Работы по восстановлению утраченных элементов мозаичного панно «В.И. Ленин» на улице Карпинского в Пензе завершены. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

Восстановлены утраченные элементы мозаичного панно «В.И. Ленин» на улице Карпинского в Пензе

Фото: T.me/basenkoAN

«Завершили монтажные работы на улице Карпинского, 1А. На пустующих участках мозаичного панно установили восемь панелей общей площадью около 6 кв. метров», — написал он в своем Telegram-канале в минувший вторник, 30 апреля.

По словам Александра Басенко, изображение было восстановлено художником-керамистом Игорем Митяевым методом обратного набора.

«Он использовал почти 250 кг смальты. Во время сложного творческого процесса мастер подбирал цвет для недостающих фрагментов по фотографиям», — пояснил глава Пензы.

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