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«Паровоз Победы» сделает остановку в Пензе 5 мая

12:17 | 01.05.2024 | Общество

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Пенза, 1 мая 2024. PenzaNews. Ретросостав «Паровоз Победы», сформированный на Куйбышевской железной дороге, прибудет на железнодорожный вокзал Пенза-I в предстоящее воскресенье, 5 мая.

«Паровоз Победы» сделает остановку в Пензе 5 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняется в сообщении пресс-службы КбшЖД, торжественная встреча состоится в 9.45.

«Во главе «Паровоза Победы» прибудет действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка». В состав включены пассажирские вагоны «Бессмертного полка» и платформы с военной техникой, в том числе времен Великой Отечественной войны», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что участники мероприятия смогут увидеть танк Т-34, бронеавтомобиль, автомашины «ЗИС» с пулеметами, противотанковые пушки и военные прицепы.

Из сообщения следует, что жители и гости города смогут сфотографироваться с военными экспонатами и увидеть реконструкцию, воссоздающую атмосферу 1945 года во время встречи солдат, вернувшихся с фронта.

«Паровоз Победы» в 13.00 отправится на следующую станцию своего маршрута», — говорится в тексте.

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