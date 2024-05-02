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Георгий Андриянов назначен прокурором Колышлейского района

12:04 | 02.05.2024 | Общество

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Пенза, 2 мая 2024. PenzaNews. Юрист первого класса Георгий Андриянов приказом генерального прокурора России назначен на должность прокурора Колышлейского района Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Георгий Андриянов назначен прокурором Колышлейского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Георгий Андриянов родился в 1993 году.

В 2015 году окончил Саратовскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

В апреле 2017 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Лопатинского района, старшего помощника каменского межрайонного прокурора, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области.

С декабря 2021 года работал в должности заместителя прокурора Заречного.

Женат, воспитывает сына.

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