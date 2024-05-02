В Пензенской области отказались от салютов и фейерверков в День Победы Общество

Пенза, 2 мая 2024. PenzaNews. Власти Пензенской области решили отказаться от проведения салютов и фейерверков в честь Дня Победы. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Представители ветеранских и общественных организаций («Союз ветеранов Афганистана», «Солдатская мать», «Боевое братство») вместе с близкими участников СВО обратились ко мне с просьбой не проводить в этом году праздничные салюты. Выделенные на них средства предлагается направить на поддержку наших бойцов в зоне спецоперации. Считаю это справедливым, принято решение отменить в День Победы проведение салютов и фейерверков», — написал глава региона в своем Telegram-канале по итогам заседания регионального правительства, состоявшегося в четверг, 2 мая.

Он добавил, что акция «Бессмертный полк» в текущем году из соображений безопасности будет проводиться в стране в дистанционном режиме.

«Остальные запланированные мероприятия — возложение цветов к памятникам участникам Великой Отечественной войны, парад, праздничные концерты — в Пензенской области пройдут в обычном формате», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор отметил, что главы муниципалитетов должны лично вручить подарки ветеранам.

Кроме того, по его мнению, нужно оказать участникам войны и труженикам тыла всю необходимую помощь, привлекая к этой работе волонтеров.

«Нельзя обделить вниманием и семьи участников спецоперации. Важно передать эстафету памяти юному поколению пензенцев», — резюмировал глава Пензенской области.