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Компании «РисанСтрой» объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства при строительстве школы в Бессоновке

18:21 | 02.05.2024 | Общество

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Пенза, 2 мая 2024. PenzaNews. Предостережение о недопустимости нарушений законодательства при строительстве школы на 550 мест в селе Бессоновка Пензенской области объявлено ООО «РисанСтрой», которое является подрядчиком. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона в четверг, 2 мая.

Компании «РисанСтрой» объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства при строительстве школы в Бессоновке

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«При осуществлении надзора за реализацией национального проекта «Образование» прокурор Бессоновского района Никита Старкин совместно с представителями заказчика ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» и подрядчика ООО «РисанСтрой» осуществил выезд на возводимый строительный объект «Школа на 550 мест в селе Бессоновка». Проверка показала, что в настоящее время строительные работы на объекте ведутся недостаточными темпами, что создает предпосылки к нарушению срока полной готовности школы», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что готовность объекта составляет 75%, в то время как по условиям госконтракта он должен быть сдан к 20 июня 2024 года.

«В этой связи подрядчику объявлено предостережение о недопустимости нарушений требований закона», — указано в сообщении.

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