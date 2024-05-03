Мельниченко поблагодарил всех, кто занимался приемом белгородских школьников Общество

Пенза, 3 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил всех, кто занимался приемом белгородских школьников.

Фото: Pnzreg.ru

«В январе в наш регион прибыло 450 детей из Белгородской области, в марте — более 800. Спасибо всем, кто встречал их на вокзале, сопровождал в детские лагеря, санатории, гостиницы и на базы отдыха. Всем, кто сейчас обеспечивает ребятам учебный процесс и режим тренировок, организует досуг, ведет медицинское наблюдение за их самочувствием, занимается вопросами безопасности. Спасибо за неравнодушие и добросовестное отношение к порученному делу», — написал руководитель субъекта федерации в своем Telegram-канале в минувший четверг, 2 мая.

Он добавил, что в прошедшие выходные регион посетил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который оценил условия пребывания школьников.

«Передал пензенцам благодарность и от его имени», — отметил Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба облправительства, на мероприятие были приглашены работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники учреждений социальной защиты, Минтруда Пензенской области, курсанты артинститута, студенты колледжей и вузов, им вручены благодарности губернатора.