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Состоялась рабочая встреча губернатора Пензенской области и начальника Куйбышевской железной дороги

15:03 | 03.05.2024 | Общество

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Пенза, 3 мая 2024. PenzaNews. Рабочая встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева состоялась в правительстве региона.

Состоялась рабочая встреча губернатора Пензенской области и начальника Куйбышевской железной дороги

Фото: Pnzreg.ru

«Увеличиваются объемы перевозок по Пензенской области — и пассажирских, и грузовых. Есть все предпосылки к тому, что этот рост будет идти и дальше. Отправлены первые контейнерные поезда с продукцией наших сельхозпроизводителей на станции «Находка — Восточная» и «Забайкальск». В Пензу прибывают грузы для наших промышленников — «Маяка» и производителей мебели. По просьбам пензенцев со вчерашнего дня в ежедневном режиме запущена пара «Сурской стрелы» по направлению «Кузнецк — Пенза — Саранск», открываются дополнительные летние пригородные маршруты. С 12 мая вновь начнет движение пригородный поезд «Вернадовка — Земетчино», — написал глава региона в своем Telegram-канале, комментируя итоги рабочей встречи.

Олег Мельниченко отметил, что холдинг готов расширять сотрудничество и оказывать поддержку в реализации инновационных проектов.

«Только за прошлый год Куйбышевская железная дорога закупила продукцию пензенских предприятий более чем на 200 млн. рублей. Договорились провести брифинг-сессию по приборостроению и радиоэлектронике, чтобы предметно определиться с дальнейшим взаимодействием», — добавил губернатор.

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