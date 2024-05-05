Олег Мельниченко поздравил православных христиан с праздником Пасхи Общество

Пенза, 5 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

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«Уважаемые православные христиане Пензенской области! Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением — с великим праздником Пасхи! В этот святой день миллионы людей во всем мире, радуясь и торжествуя, празднуют Воскресение Христа», — отметил глава региона.

«Это событие — олицетворение обновления мира и торжества новой жизни, великих идеалов справедливости и милосердия, духовного очищения, верности традиционным нравственным ценностям», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал православным христианам крепкого здоровья, благополучия, счастья, исполнения надежд и благих начинаний, а также мира, согласия и взаимопонимания.