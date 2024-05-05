18:13:58 Воскресенье, 5 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил православных христиан с праздником Пасхи

09:21 | 05.05.2024 | Общество

Печать

Пенза, 5 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

Олег Мельниченко поздравил православных христиан с праздником Пасхи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые православные христиане Пензенской области! Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением — с великим праздником Пасхи! В этот святой день миллионы людей во всем мире, радуясь и торжествуя, празднуют Воскресение Христа», — отметил глава региона.

«Это событие — олицетворение обновления мира и торжества новой жизни, великих идеалов справедливости и милосердия, духовного очищения, верности традиционным нравственным ценностям», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал православным христианам крепкого здоровья, благополучия, счастья, исполнения надежд и благих начинаний, а также мира, согласия и взаимопонимания.

Читайте также
В Кузнецке при пожаре в частном доме погибла женщина В Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности
В Танеевке при пожаре в двухквартирном доме погиб мужчина На улице Фабричной в Кузнецке сгорел расселенный дом
В Пензе пенсионерка ударила супруга чесночницей по голове, возбуждено уголовное дело Массовые проверки водителей на состояние опьянения в Пензенской области продлятся три дня
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама