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Начато строительство нового участка Прибрежного бульвара в «Спутнике»

10:34 | 05.05.2024 | Общество

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Пенза, 5 мая 2024. PenzaNews. Работы по строительству нового участка Прибрежного бульвара начаты в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Начато строительство нового участка Прибрежного бульвара в «Спутнике»

Фото: T.me/omelnichenko

«Начали строительство нового участка Прибрежного бульвара в микрорайоне «Город Спутник». Сейчас здесь идут земляные работы. Завершить объект планируем в ноябре. Для удобства жителей предусмотрели обустройство тротуаров и велодорожки», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую субботу, 4 мая.

По словам Олега Мельниченко, дорога свяжет продолжения улиц Светлой и Олимпийской, что позволит разгрузить поток транспорта «Спутника» и трассы «Пенза — Шемышейка».

«Новая дорога появится и в микрорайоне Арбеково. К сентябрю достроим участок возле ЖК «Лугометрия», — добавил губернатор.

Он отметил, что в текущем году на территории этих двух микрорайонов будет сдано в эксплуатацию 228 тыс. кв. метров жилья.

«Мы развиваем городские территории комплексно, чтобы жить здесь было по-настоящему комфортно. Новые дома требуют новой инфраструктуры», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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