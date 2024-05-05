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Владимир Мутовкин поздравил православных христиан с праздником Пасхи

11:17 | 05.05.2024 | Общество

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Пенза, 5 мая 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

Владимир Мутовкин поздравил православных христиан с праздником Пасхи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот праздник символизирует обновление жизни, помогает поверить в справедливость, приносит в сердца радость, дает веру и надежду, вдохновляет на добрые дела и позволяет каждому из нас обратиться к нашим историческим корням и духовным ценностям», — отметил спикер гордумы.

Он пожелал жителям Пензы крепкого здоровья, счастья, мира и удачи во всех благих начинаниях.

«Пусть в ваших домах царят любовь и взаимопонимание и пусть свет и радость пасхальных дней станут для каждого из вас источником душевных сил!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-службы гордумы.

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