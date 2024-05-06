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В Пензе 11 мая пройдет фестиваль боевых искусств «За веру и Отечество»

15:06 | 06.05.2024 | Общество

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Пенза, 6 мая 2024. PenzaNews. X международный георгиевский фестиваль боевых искусств «За веру и Отечество» пройдет на Соборной площади Пензы в предстоящую субботу, 11 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В Пензе 11 мая пройдет фестиваль боевых искусств «За веру и Отечество». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сцене выступят команды спортивных объединений, военно-патриотические и исторические клубы Пензы, представители института международного сотрудничества, института физической культуры и спорта Пензенского государственного университета, бойцы ОМОН. Выступающие продемонстрируют характерные особенности различных боевых школ: айкидо, тхэквондо, дзюдо, ушу, армейского рукопашного боя», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что, как ожидается, в мероприятии примут участие представители России, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии, Египта, Йемена, Марокко и Индии.

Из текста следует, что в качестве почетных гостей на фестиваль приглашены, в частности, вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова, сопредседатель Российского союза православных единоборцев Кирилл Соколов и президент федерации кобудо Санкт-Петербурга Сергей Дмитриев.

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