В Пензе 11 мая пройдет фестиваль боевых искусств «За веру и Отечество» Общество

Пенза, 6 мая 2024. PenzaNews. X международный георгиевский фестиваль боевых искусств «За веру и Отечество» пройдет на Соборной площади Пензы в предстоящую субботу, 11 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«На сцене выступят команды спортивных объединений, военно-патриотические и исторические клубы Пензы, представители института международного сотрудничества, института физической культуры и спорта Пензенского государственного университета, бойцы ОМОН. Выступающие продемонстрируют характерные особенности различных боевых школ: айкидо, тхэквондо, дзюдо, ушу, армейского рукопашного боя», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что, как ожидается, в мероприятии примут участие представители России, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии, Египта, Йемена, Марокко и Индии.

Из текста следует, что в качестве почетных гостей на фестиваль приглашены, в частности, вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова, сопредседатель Российского союза православных единоборцев Кирилл Соколов и президент федерации кобудо Санкт-Петербурга Сергей Дмитриев.