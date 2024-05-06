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В Пензу прибыл «Поезд Победы»

17:55 | 06.05.2024 | Общество

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Пенза, 6 мая 2024. PenzaNews. Передвижной музей «Поезд Победы», посвященный событиям Великой Отечественной войны, прибыл в Пензу в понедельник, 6 мая.

В Пензу прибыл «Поезд Победы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, интерактивная экспозиция размещена в движущемся составе из 10 вагонов. В каждом из них с помощью современных технологий воссоздана историческая реальность.

В 2024 году экспозицию дополнили новым вагоном, состоящим из двух частей.

Одна из них рассказывает о разработке бактериологического оружия японскими военными. Воспроизведен интерьер биолабораторий, где проводились жестокие эксперименты над людьми.

Во второй части вагона воссоздан фрагмент Нюрнбергского процесса над военными преступниками.

«Поезд Победы» будет находиться в Пензе до 8 мая включительно.

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