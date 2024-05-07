Олег Мельниченко поздравил работников связи с профессиональным праздником Общество

Пенза, 7 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников всех отраслей связи с профессиональным праздником.

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«Уважаемые работники радио и всех отраслей связи! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Современную жизнь невозможно представить без вас — журналистов электронных средств массовой информации, связистов, радистов, всех тех, кто связан со сферой связи. Ваш плодотворный труд, профессиональное мастерство, использование на практике новейших телекоммуникационных систем и технологий служат залогом функционирования развитой информационной среды, решения актуальных экономических и социальных вопросов», — отметил глава региона.

Он выразил признательность ветеранам связи и радиовещания Пензенской области за преданность избранному делу и достойный вклад в развитие отрасли.

«Замечательно, что славные традиции предшественников сохраняет и приумножает молодое поколение», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко пожелал работникам всех отраслей связи крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.