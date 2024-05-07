Владимир Мутовкин поздравил работников связи с профессиональным праздником Общество

Пенза, 7 мая 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников всех отраслей связи с профессиональным праздником.

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«Предоставляя широкий спектр современных телекоммуникационных услуг и обеспечивая высокое качество связи, вы сокращаете расстояние между людьми и делаете нашу жизнь более комфортной, мобильной и насыщенной. Благодарю вас за добросовестный труд, профессионализм и весомый вклад в развитие города Пензы! Уверен, что и в дальнейшем, используя новые технологии, вы будете плодотворно работать во имя процветания экономики и социальной жизни нашего региона», — отметил спикер гордумы.

Он выразил благодарность ветеранам-связистам, которые обеспечивали надежную работу систем связи на фронте и в тылу, а также способствовали развитию отрасли, передавая свой профессиональный опыт молодежи.

«От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, большого счастья, мира, благополучия, творческих идей и сил для их воплощения! Пусть в вашей жизни будет как можно больше добрых и хороших новостей!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба Пензенской городской думы.