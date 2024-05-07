Начат ремонт дороги «Нижняя Елюзань — Верхняя Елюзань — Сурск» Общество

Пенза, 7 мая 2024. PenzaNews. Ремонт дороги «Нижняя Елюзань — Верхняя Елюзань — Сурск» начат в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Как уточняется в сообщении пресс-службы регионального Минстроя, планируется привести в порядок участок протяженностью 5,5 км между селами Верхняя Елюзань и Трескино Городищенского района.

«Объект был внесен в список ремонтных мероприятий из-за многочисленных трещин и выбоин на дорожном полотне», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что подрядчик должен до октября завершить укладку асфальтобетонного покрытия и отсыпку обочин.

«В Верхней Елюзани находятся врачебная амбулатория и дом культуры, а также в обоих селах имеются средние школы. В Трескино расположена церковь Казанской иконы Божией Матери 1819 года постройки», — отмечается в сообщении.

В тексте напоминается, что в 2024 году по нацпроекту «БКД» планируется отремонтировать 12 дорог регионального значения протяженностью примерно 52 км, а также завершить работы по реконструкции искусственных сооружений в Спасском и Нижнеломовском районах.