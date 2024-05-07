12:16:35 Вторник, 7 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Начат ремонт дороги «Нижняя Елюзань — Верхняя Елюзань — Сурск»

12:00 | 07.05.2024 | Общество

Печать

Пенза, 7 мая 2024. PenzaNews. Ремонт дороги «Нижняя Елюзань — Верхняя Елюзань — Сурск» начат в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Начат ремонт дороги «Нижняя Елюзань — Верхняя Елюзань — Сурск»

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Как уточняется в сообщении пресс-службы регионального Минстроя, планируется привести в порядок участок протяженностью 5,5 км между селами Верхняя Елюзань и Трескино Городищенского района.

«Объект был внесен в список ремонтных мероприятий из-за многочисленных трещин и выбоин на дорожном полотне», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что подрядчик должен до октября завершить укладку асфальтобетонного покрытия и отсыпку обочин.

«В Верхней Елюзани находятся врачебная амбулатория и дом культуры, а также в обоих селах имеются средние школы. В Трескино расположена церковь Казанской иконы Божией Матери 1819 года постройки», — отмечается в сообщении.

В тексте напоминается, что в 2024 году по нацпроекту «БКД» планируется отремонтировать 12 дорог регионального значения протяженностью примерно 52 км, а также завершить работы по реконструкции искусственных сооружений в Спасском и Нижнеломовском районах.

Читайте также
В Бековском районе перед судом предстанет мужчина, сломавший руку сожительнице В Пензе стартовала спартакиада учащейся молодежи региона
Житель Тамалинского района предстанет перед судом по обвинению в краже у соседа аккумулятора и денег В Железнодорожном районе Пензы после вмешательства прокуратуры ликвидирована несанкционированная свалка
В Кузнецке при пожаре в частном доме погибла женщина В Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама